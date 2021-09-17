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Укр / Рус

Китай відмовився пустити військовий корабель Німеччини до свого порту

П'ятниця, 17 вересня 2021, 13:07

Китай не дозволив німецькому військовому кораблю, який виконував місію в Південно-Китайському морі, заходити до одного зі своїх портів.

Про це заявив представник МЗС Німеччини, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Йдеться про фрегат "Баварія", але який саме мав бути порт, в МЗС не уточнили. За даними ЗМІ, корабель планував зайти до Шанхаю.

 Минулого місяця судно вирушило з Німеччини на шестимісячну місію до Південно-Китайського моря. "Китай вирішив, що не хоче відвідування гавані, і ми взяли це до відома", - сказав речник.

Представник Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь на запитання про інцидент сказав, що Китай сподівається, що країни за межами регіону зіграють "конструктивну роль" і поважатимуть зусилля регіональних країн щодо підтримки миру та стабільності.

Китай претендує майже на всю територію Південно-Китайського моря і встановив військові форпости на штучних островах у водах, які містять газові родовища та багатий промисел.

Претензії Китаю частково оскаржуються деякими його сусідами, включаючи Філіппіни, В'єтнам, Малайзію та Бруней.

США та деякі інші країни також заявили, що не погоджуються з масштабами претензій Китаю.

Берлін чітко дав зрозуміти, що місія "Баварії" служить для того, щоб підкреслити той факт, що Німеччина не приймає претензій Китаю, хоча чиновники заявляли, що німецький флот буде дотримуватися спільних торгових шляхів.

Нагадаємо, послу Китаю у Великій Британії заборонили входити в британській парламент, в той час як уряд Китаю продовжує санкції щодо низки британських депутатів.

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Китай Німеччина
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