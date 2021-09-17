Китай отказался впустить военный корабль Германии в свой порт

Китай не позволил немецкому военному кораблю, который выполнял миссию в Южно-Китайском море, заходить в один из своих портов.

Об этом заявил представитель МИД Германии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Речь идет о фрегате "Бавария", но какой именно должен был быть порт, в МИД не уточнили. По данным СМИ, корабль планировал зайти в Шанхай.

В прошлом месяце судно отправилось из Германии на шестимесячную миссию в Южно-Китайское море. "Китай решил, что не хочет посещения гавани, и мы приняли это к сведению", - сказал спикер.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзян на вопрос об инциденте сказал, что Китай надеется, что страны за пределами региона сыграют "конструктивную роль" и будут уважать усилия региональных стран по поддержанию мира и стабильности.

Китай претендует почти на всю территорию Южно-Китайского моря и установил военные форпосты на искусственных островах в водах с газовыми месторождениями и богатым промыслом.

Претензии Китая частично оспаривают некоторые его соседи, включая Филиппины, Вьетнам, Малайзию и Бруней.

США и некоторые другие страны также заявили, что не согласны с масштабами претензий Китая.

Берлин четко дал понять, что миссия "Баварии" служит для того, чтобы подчеркнуть тот факт, что Германия принимает претензий Китая, хотя чиновники заявляли, что немецкий флот будет придерживаться общих торговых путей.

Напомним, послу Китая в Великобритании запретили входить в британской парламент, в то время как правительство Китая продолжает санкции в отношении ряда британских депутатов.