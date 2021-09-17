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У Берні акція проти карантинних обмежень переросла у сутички, поліція застосувала водомет

П'ятниця, 17 вересня 2021, 13:10

У Берні поліція застосувала водомет, гумові кулі і сльозогінний газ проти найактивніших учасників заворушень, що стались на акції проти карантинних обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swiss Info.

Демонстрація зібралась увечері 16 вересня перед головним вокзалом і звідти рушила під будівлю федерального парламенту. На початку на акції було 3-4 тисячі людей. Через рух колони зупиняли рух на кількох вулицях. 

Під парламентом окремі протестувальники почали прориватись до будівлі і кидатися різними предметами в правоохоронців. 

"Людей багато разів попередили і попросили припинити ці дії. Оскільки бар’єр продовжували штовхати, в поліцію і співробітників екстрених служб кидалися пляшками та петардами, були застосовані водомет, сльозогінний газ і гумові кулі", - пояснили у поліції кантону.

 
Фото: Keystone / Peter Klaunzer

Акцію розігнали близько 10 години вечора. Повідомляється про одного постраждалого у сутичках. Одного з активних учасників забрали у відділок і записали дані.

Нагадаємо, з понеділка цього тижня Швейцарія розширила вимогу COVID-сертифіката на ресторани, культурно-мистецькі заходи та проведення дозвілля в закритих приміщеннях.

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