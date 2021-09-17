У Берні акція проти карантинних обмежень переросла у сутички, поліція застосувала водомет

У Берні поліція застосувала водомет, гумові кулі і сльозогінний газ проти найактивніших учасників заворушень, що стались на акції проти карантинних обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swiss Info.

Демонстрація зібралась увечері 16 вересня перед головним вокзалом і звідти рушила під будівлю федерального парламенту. На початку на акції було 3-4 тисячі людей. Через рух колони зупиняли рух на кількох вулицях.

Під парламентом окремі протестувальники почали прориватись до будівлі і кидатися різними предметами в правоохоронців.

"Людей багато разів попередили і попросили припинити ці дії. Оскільки бар’єр продовжували штовхати, в поліцію і співробітників екстрених служб кидалися пляшками та петардами, були застосовані водомет, сльозогінний газ і гумові кулі", - пояснили у поліції кантону.

Фото: Keystone / Peter Klaunzer

Акцію розігнали близько 10 години вечора. Повідомляється про одного постраждалого у сутичках. Одного з активних учасників забрали у відділок і записали дані.

Нагадаємо, з понеділка цього тижня Швейцарія розширила вимогу COVID-сертифіката на ресторани, культурно-мистецькі заходи та проведення дозвілля в закритих приміщеннях.