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У Швейцарії COVID-сертифікат зробили обов'язковим для відвідування ресторанів

Середа, 8 вересня 2021, 15:57

Швейцарський уряд вирішив розширити використання COVID-сертифіката для ресторанів, культурно-мистецьких заходів та проведення дозвілля в закритих приміщеннях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swiss Info.

Нові правила набудуть чинності наступного понеділка. Влада заявила, що хоче запобігти навантаженню на систему охорони здоров'я, особливо у відділеннях інтенсивної терапії, і закриттю магазинів та офісів.

"Ситуація в лікарнях залишається напруженою, відділення інтенсивної терапії дуже завантажені. У деяких кантонах операції відкладаються, а в деяких випадках пацієнти переводяться в інші лікарні", - заявили в уряді, зазначивши кількість людей, які не вакциновані, все ще занадто висока.

Уряд також розглядає можливість введення перевірок для мандрівників, що в'їжджають до Швейцарії.

Трохи більше половини населення Швейцарії було повністю вакциновано, що менше середнього рівня у порівнянні з іншими європейськими країнами.

Нагадаємо, Австрія оголосила про посилення низки заходів із боротьби з COVID-19, які в першу чергу будуть застосовуватися до тих, хто не вакцинувався.

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