В Берне акция против карантинных ограничений переросла в столкновения, полиция применила водомет

В Берне полиция применила водометы, резиновые пули и слезоточивый газ против активных участников беспорядков, которые произошли на акции против карантинных ограничений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swiss Info.

Демонстрация собралась вечером 16 сентября перед главным вокзалом и оттуда направилась в здание федерального парламента. В начале на акции было 3-4 тысячи человек. Из-за движения колонны останавливали движение на нескольких улицах.

Под парламентом отдельные протестующие начали прорываться к зданию и бросать разные предметы в правоохранителей.

"Людей много раз предупредили и попросили прекратить эти действия. Поскольку барьер продолжали толкать, в полицию и сотрудников экстренных служб бросались бутылками и петардами, были применены водомет, слезоточивый газ и резиновые пули", - пояснили в полиции кантона.

Фото: Keystone / Peter Klaunzer

Акцию разогнали около 22:00. Сообщается об одном пострадавшем. Одного из активных участников забрали в участок и записали его данные.

Напомним, с понедельника этой недели Швейцария расширила требование COVID-сертификата на рестораны, культурно-художественные мероприятия и проведения досуга в закрытых помещениях.