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У Франції оштрафували на 10 тисяч євро автора плаката, який зобразив Макрона в образі Гітлера

П'ятниця, 17 вересня 2021, 16:24

Французький суд визнав винним в образі президента Еммануеля Макрона 62-річного чоловіка, який зобразив главу держави як Адольфа Гітлера в знак протесту проти політики уряду щодо COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Суд наклав штраф в розмірі 10 000 євро на колишнього рекламного менеджера, який розмістив на рекламному щиті на півдні Франції зображення Макрона, схожого на німецького диктатора.

 

Франція скасувала заборону на "образу президента" в 2013 році, але, як і будь-який інший громадянин, глава держави захищений законом від "публічної образи", хоча такі справи рідко доходять до суду.

Після скарги партії LREM Макрона прокурор заявив у суді, що обвинувачений продемонстрував "очевидне бажання завдати шкоди".

На одному плакаті, розміщеному в липні - всього через кілька днів після того, як уряд оголосив про плани ввести "пропуск здоров'я", Макрон був зображений у нацистській формі і з вусами Гітлера з підписом: "Слухайся. Зроби щеплення".

Обвинувачений заявив у суді, що має "право використовувати гумор", і сказав, що подасть апеляцію на вирок.

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Франція Макрон
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