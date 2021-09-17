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Укр / Рус

Во Франции оштрафовали на 10 тыс. евро автора плаката, изобразившего Макрона в образе Гитлера

Пятница, 17 сентября 2021, 16:24

Французский суд признал виновным в оскорблении президента Эммануэля Макрона 62-летнего мужчину, который изобразил главу государства как Адольфа Гитлера в знак протеста против политики правительства по COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Суд наложил штраф в размере 10 000 евро на бывшего рекламного менеджера, который разместил на рекламном щите на юге Франции изображение Макрона, похожего на немецкого диктатора.

 

Франция отменила запрет на "оскорбление президента" в 2013 году, но, как и любой другой гражданин, глава государства защищен законом от "публичного оскорбления", хотя такие дела редко доходят до суда.

После жалобы партии LREM Макрона прокурор заявил в суде, что обвиняемый продемонстрировал "очевидное желание причинить вред".

На одном плакате, размещенном в июле - всего через несколько дней после того, как правительство объявило о планах ввести "пропуск здоровья", - Макрон был изображен в нацистской форме и с усами Гитлера с подписью: "Слушайся. Сделай прививку".

Обвиняемый заявил в суде, что он имеет "право использовать юмор", и сказал, что подаст апелляцию на приговор.

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Франция Макрон
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