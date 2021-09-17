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В уряді Нідерландів друга відставка через повільну евакуацію з Кабула

П'ятниця, 17 вересня 2021, 17:27

Міністр оборони Нідерландів Анк Бійлевельд подала у відставку через ситуацію з евакуацією з Афганістану у серпні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Це друга урядова відставка, напередодні оголосила про своє звільнення глава МЗС Сігрід Кааг.

Більшість парламентів у четвер заявили, що обидва міністри несуть відповідальність за повільну реакцію уряду на дії руху "Талібан" та за те, що вони не підготували безпечний вихід тисяч афганців, які могли б мати право на притулок у Нідерландах.

Спочатку Бійлевельд сказала, що вона залишиться на посаді, але у п’ятницю переглянула це питання після жорстокої критики з боку членів її партії Християнських демократів.

"Я хотіла завершити нашу місію, щоб доставити в безпечне місце тих, хто все ще перебуває в Афганістані і хто розраховує на нас. Але моя позиція стала предметом обговорення, і я не хочу перешкоджати важливій роботі людей, які працюють на мене",  - сказав Бійлевельд.

За останні два тижні серпня Нідерландам вдалося евакуювати з Афганістану близько 2000 осіб. Але сотні місцевих працівників і людей, які працювали перекладачами з військами Нідерландів, залишилися в країні.

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Нідерланди Афганістан
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