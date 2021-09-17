В правительстве Нидерландов вторая отставка из-за медленной эвакуации из Кабула

Министр обороны Нидерландов Анк Бийлевельд подала в отставку из-за ситуации с эвакуацией из Афганистана в августе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Это вторая правительственная отставка, накануне объявила о своем уходе глава МИД Сигрид Кааг.

Большинство парламентов в четверг заявили, что оба министра несут ответственность за медленную реакцию правительства на действия движения "Талибан" и за то, что они не подготовили безопасный выход тысяч афганцев, которые могли бы иметь право на убежище в Нидерландах.

Сначала Бийлевельд сказала, что она останется на посту, но в пятницу пересмотрела этот вопрос после жестокой критики со стороны членов ее партии Христианских демократов.

"Я хотела завершить нашу миссию, чтобы доставить в безопасное место тех, кто все еще находится в Афганистане и рассчитывают на нас. Но моя позиция стала предметом обсуждения, и я не хочу препятствовать важной работе людей, которые работают на меня", - сказал Бийлевельд.

За последние две недели августа Нидерландам удалось эвакуировать из Афганистана около 2000 человек. Но сотни местных работников и людей, которые работали переводчиками с войсками Нидерландов, остались в стране.