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Чому незабаром можливі гучні відставки у Світовому банку

Аналітика коротко
Субота, 18 вересня 2021, 10:31

Дискусії про успішність або неуспішність уряду у впровадженні дерегуляції, обіцянки президента чи прем’єра піднятися у топ-тридцятку країн за легкістю ведення бізнесу…

Все це було б неможливе без світового рейтингу ведення бізнесу Doing Business, який щорічно публікував Світовий банк.

Чому Світовий банк прийняв рішення відмовитися від подальшої публікації рейтингу Doing Business читайте в колонці редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Останній аргумент для змін: які наслідки матиме скандал навколо Doing Business.

Проблеми вже давно супроводжували Doing Business. Країни, особливо ті, що розвиваються, дуже швидко зрозуміли, як імітувати прогрес у реформах – потрібно проводити спрощення саме в тих сферах, в яких Світовий банк і робить заміри.

Як наслідок, Світовий банк довгий час намагався врятувати репутацію свого найвідомішого дітища – переглядав методологію, додавав нові показники.

Втім, вирішити проблеми це не могло – занадто велику політичну вагу мав цей рейтинг, а відповідно, великим було бажання окремих країн його фальсифікувати.

Це політичне значення й погубило Doing Business.

Як тепер відомо, рейтинги фальсифікували не лише на рівні урядів окремих країн, але й на рівні керівництва банку. На розробників рейтингу тисла тодішня виконавча директорка СБ Кристаліна Георгієва, яка зараз обіймає посаду директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду.

Тож відмова від подальшої публікації рейтингу виглядала єдиним можливим виходом.

Рейтинги яких країн світу фальсифікували та яку роль виконував рейтинг читайте в колонці редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Останній аргумент для змін: які наслідки матиме скандал навколо Doing Business.

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