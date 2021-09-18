Почему вскоре возможны громкие отставки во Всемирном банке

Дискуссии об успешности или неуспешности правительства во внедрении дерегуляции, обещания президента или премьера подняться в топ-тридцатку стран по легкости ведения бизнеса ...

Все это было бы невозможно без мирового рейтинга ведения бизнеса Doing Business, который ежегодно публиковал Всемирный банк.

Почему Всемирный банк принял решение отказаться от дальнейшей публикации рейтинга Doing Business читайте в колонке редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Последний аргумент для изменений: какие последствия будет иметь скандал вокруг Doing Business.

Проблемы уже давно сопровождали Doing Business. Страны, особенно развивающиеся, очень быстро поняли, как имитировать прогресс в реформах - нужно проводить упрощения именно в тех сферах, в которых Всемирный банк и делает замеры.

Как следствие, Всемирный банк долгое время пытался спасти репутацию своего самого известного детища - пересматривал методологию, добавлял новые показатели.

Впрочем, решить проблемы это не могло - слишком большой политический вес имел этот рейтинг, а соответственно, велико было желание отдельных стран его фальсифицировать.

Это политическое значение и погубило Doing Business.

Как теперь известно, рейтинги фальсифицировали не только на уровне правительств отдельных стран, но и на уровне руководства банка. На разработчиков рейтинга давила тогдашняя исполнительная директор ВБ Кристалина Георгиева, которая сейчас занимает должность директора-распорядителя Международного валютного фонда.

Поэтому отказ от дальнейшей публикации рейтинга выглядел единственным возможным выходом.

Рейтинги каких стран мира фальсифицировали и какую роль выполнял рейтинг читайте в колонке редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Последний аргумент для изменений: какие последствия будет иметь скандал вокруг Doing Business.