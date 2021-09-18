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Франция вызвала послов из США и Австралии из-за срыва многомиллиардной сделки

Суббота, 18 сентября 2021, 10:46

Франция отзывает своих послов в США и Австралии для консультаций в знак протеста против оборонительного соглашения, которое заключили две страны совместно с Великобританией.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции, сообщает "Европейская правда".

В обнародованном на сайте министерства заявлении Ле Дриан отметил, что это исключительное решение оправдано "исключительной серьезностью" ситуации.

"Отмена программы ударных подводных лодок, которая связывает Австралию и Францию ​​с 2016 года, и объявление о новом партнерстве с Соединенными Штатами, направленном на начало исследований возможного будущего сотрудничества по атомным подводным лодкам, демонстрируют неприемлемое поведение между союзниками и партнерами, чьи последствия непосредственно влияют на наше видение наших альянсов, наших партнерств и важности Индо-Тихоокеанского региона для Европы", - заявил французский министр иностранных дел.

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Создание альянса Aukus между Австралией, США и Великобританией разозлило Францию, поскольку оно сорвало многомиллиардное оборонительное соглашение Парижа и Канберры.

Aukus широко рассматривается как попытка противодействовать влиянию Китая в спорном Южно-Китайском море.

Франция была проинформирована об альянсе всего за несколько часов до публичного объявления о его создании.

Официальный представитель Белого дома заявил, что администрация Байдена жалеет об этом шаге и в ближайшие дни будет взаимодействовать с Францией, чтобы решить их разногласия.

Отзыв послов является необычным явлением между союзниками. Считается, что это впервые Франция отозвала послов из двух стран.

Французские дипломаты в Вашингтоне уже отменили торжественное мероприятие в честь отношений между США и Францией, запланированное на пятницу.

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