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Генассамблея ООН рассмотрит вопрос временно оккупированных территорий Украины

Суббота, 18 сентября 2021, 11:36

Генеральная ассамблея ООН внесла вопрос о временно оккупированных территориях Украины в повестку дня своей очередной сессии.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины, пишет "Европейская правда".

"Мы приветствуем сегодняшнее решение Генассамблеи ООН о внесении пункта о временно оккупированных территориях Украины в повестку дня 76-й сессии. С нетерпением ожидаем предметного обсуждения способов привлечения России к ответственности за нарушение территориальной целостности Украины и Устава ООН", - говорится в сообщении МИД Украины в Twitter.

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В пятницу 17 сентября пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский 20 сентября отправится в США, где примет участие в Генассамблее ООН.

Зеленский выступит с речью и будет иметь ряд двусторонних встреч с лидерами других государств.

Общие дебаты 76-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций состоятся 21-27 сентября.

Зеленский в 2019 году уже ездил в Нью-Йорк и выступал с трибуны Генассамблеи ООН на общих дебатах 74-й сессии.

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