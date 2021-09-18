Генассамблея ООН рассмотрит вопрос временно оккупированных территорий Украины

Генеральная ассамблея ООН внесла вопрос о временно оккупированных территориях Украины в повестку дня своей очередной сессии.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины, пишет "Европейская правда".

"Мы приветствуем сегодняшнее решение Генассамблеи ООН о внесении пункта о временно оккупированных территориях Украины в повестку дня 76-й сессии. С нетерпением ожидаем предметного обсуждения способов привлечения России к ответственности за нарушение территориальной целостности Украины и Устава ООН", - говорится в сообщении МИД Украины в Twitter.

Читайте также Генассамблея ООН приняла усиленную резолюцию о действиях РФ в оккупированном Крыму

В пятницу 17 сентября пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский 20 сентября отправится в США, где примет участие в Генассамблее ООН.

Зеленский выступит с речью и будет иметь ряд двусторонних встреч с лидерами других государств.

Общие дебаты 76-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций состоятся 21-27 сентября.

Зеленский в 2019 году уже ездил в Нью-Йорк и выступал с трибуны Генассамблеи ООН на общих дебатах 74-й сессии.