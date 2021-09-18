В Німеччині госпіталізували двох кліматичних активістів, які голодують перед виборами

У Берліні в суботу госпіталізували другу кліматичну активістку, яка знепритомніла у наметовому таборі в урядовому кварталі через голодування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Представник лікарні Шаріте повідомив, що 19-річна активістка, яка оголосила голодування перед будівлею парламенту Німеччини, була доставлена в лікарню в суботу.

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Шестеро кліматичних активістів почали безстрокове голодування 30 серпня перед будівлею парламенту Німеччини.

Вони заявили, що їх голодування триватиме до тих пір, поки провідні кандидати, які балотуються на заміну канцлера Ангели Меркель, не погодяться обговорити з ними кліматичну кризу.

Активісти також закликали до створення громадської ради, щоб дати політикам список заходів, які необхідно негайно прийняти для захисту клімату.

"Ми сповнені неспокою за здоров'я Ліни та інших, і змушені відчайдушно спостерігати, як політики заплющують очі на стан учасників голодування і на нашу планету", - написала група в Твіттері.

У вівторок інший голодувальник був тимчасово поміщений в лікарню, але після виписки він продовжив протест.

Всі три кандидати в канцлери закликали учасників голодування припинити протест. Кандидати заявили, що готові до закритих зустрічей зі страйкарями після виборів 26 вересня.