В Германии госпитализировали двух климатических активистов, объявивших голодовку перед выборами

В Берлине в субботу госпитализировали вторую климатическую активистку, которая потеряла сознание в палаточном лагере в правительственном квартале из-за голодовки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Представитель больницы Шарите сообщил, что 19-летняя активистка, которая объявила голодовку перед зданием парламента Германии, была доставлена ​​в больницу в субботу.

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Шесть климатических активистов начали бессрочную голодовку 30 августа перед зданием парламента Германии.

Они заявили, что их голодовка будет продолжаться до тех пор, пока ведущие кандидаты, баллотирующиеся на замену канцлера Ангелы Меркель, не согласятся обсудить с ними климатический кризис.

Активисты также призвали к созданию общественного совета, чтобы дать политикам список мер, которые необходимо немедленно принять для защиты климата.

"Мы полны беспокойства за здоровье Лины и других, и вынуждены отчаянно наблюдать, как политики закрывают глаза на состояние голодающих и на нашу планету", - написала группа в Твиттере.

Во вторник другой голодающий был временно помещен в больницу, но после выписки он продолжил протест.

Все три кандидата в канцлеры призвали участников голодовки прекратить протест. Кандидаты заявили, что готовы к закрытым встреч с бастующими после выборов 26 сентября.