На грецькому острові Самос збудували новий закритий табір для біженців

На грецькому острові Самос відкрився новий закритий табір для біженців, у якому можуть розміститися до 3 тисяч людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Ekathimerini.

Табір розташований за п'ять кілометрів від колишнього тимчасового табору поблизу містечка Ваті та інших населених пунктів і оточений високим парканом з колючого дроту.

"Сьогодні Самос знаходить спокій і залишає в минулому ганебні сцени у Ваті", - сказав міністр з питань міграції Нотіс Мітаракіс.

Він заявив, що під час першого візиту до стихійного міграційного табору у Ваті там було близько 7500 людей. "Станом на понеділок 550, що залишилися, будуть передані новій контрольованій структурі", - додав він.

Мітаракіс додав, що через кілька місяців подібні об’єкти будуть відкриті на островах Кос та Лерос, а у 2022 році на Хіосі та Лесбосі.

За даними грецьких ЗМІ, мешканцям нового табору буде щодня дозволено виходити за його межі з 8:00 до 20:00. Це правило не поширюється на тих, чиє клопотання про притулок було відхилено, і хто за договором між ЄС і Анкарою повинен бути відправлений назад до Туреччини.