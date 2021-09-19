На греческом острове Самос построили новый закрытый лагерь для беженцев

На греческом острове Самос открылся новый закрытый лагерь для беженцев, в котором могут разместиться до 3 тысяч человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Лагерь расположен в пяти километрах от бывшего временного лагеря близ городка Вати и других населенных пунктов и окружен высоким забором из колючей проволоки.

"Сегодня Самос находит покой и оставляет в прошлом позорные сцены в Вати", - сказал министр по вопросам миграции Нотис Митаракис.

Он заявил, что во время первого визита в стихийный миграционный лагерь в Вати там было около 7500 человек. "По состоянию на понедельник 550 оставшихся будут переданы новой контролируемой структуре", - добавил он.

Митаракис добавил, что через несколько месяцев подобные объекты будут открыты на островах Кос и Лерос, а в 2022 году на Хиосе и Лесбосе.

По данным греческих СМИ, жителям нового лагеря будет ежедневно разрешено выходить за его пределы с 8:00 до 20:00. Это правило не распространяется на тех, чье ходатайство об убежище было отклонено, и кто по договору между ЕС и Анкарой должен быть отправлен обратно в Турцию.