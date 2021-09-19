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У Німеччині створили плюшевого ведмедика "Меркель" для канцлерки, яка йде з посади

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Неділя, 19 вересня 2021, 16:34

Німецька фірма з Кобурга випустила спеціальну партію плюшевих ведмедиків з нагоди завершення повноважень Ангели Меркель на посаді канцлера.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Stern.

"Особисті ведмеді" - це традиція у понад 100-річному сімейному бізнесі фірми з Баварії: компанія робила такі іграшки на честь Барака Обами та короля Людвіга, є копії колишнього канцлера Гельмута Шмідта та королеви Єлизавети II.

 

Плюшеві ведмедики "Меркель" коштуватимуть 189 євро. "Це не дитячі іграшки, це колекційні речі", - пояснив високу ціну керуючий директор Мартін Герман.

Буде виготовлено загалом 500 штук - і одну з них, під цифрою 16, отримає власне канцлер, її передасть Меркель депутат Бундестагу по округу Кобурга.

Цифра "16" символізує кількість років перебування Меркель на посаді.

Цього тижня Музей мадам Тюссо у Берліні представив воскову фігуру Ангели Меркель в одязі для відпочинку у зв'язку з її майбутнім відходом з посади.

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