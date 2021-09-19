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В Германии создали плюшевого мишку "Меркель" для уходящей с должности канцлера

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Воскресенье, 19 сентября 2021, 16:34

Немецкая фирма из Кобурга выпустила специальную партию плюшевых мишек по случаю завершения полномочий Ангелы Меркель на посту канцлера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Stern.

"Личные медведи" - это традиция более чем 100-летнего семейного бизнеса фирмы из Баварии: компания делала такие игрушки в честь Барака Обамы и короля Людвига, есть копии бывшего канцлера Гельмута Шмидта и королевы Елизаветы II.

 

Плюшевые мишки "Меркель" будут стоить 189 евро. "Это не детские игрушки, это коллекционные вещи", - пояснил высокую цену управляющий директор Мартин Герман.

Будет изготовлено всего 500 штук - и одну из них, под цифрой 16 получит собственно канцлер, ее передаст Меркель депутат Бундестага по округу Кобурга.

Цифра "16" символизирует количество лет пребывания Меркель в должности.

Напомни, Музей мадам Тюссо в Берлине представил восковую фигуру канцлера Ангелы Меркель в одежде для отдыха в связи с ее предстоящим уходом с должности.

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