Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Мюнхені відкрився альтернативний "Октоберфест"

Неділя, 19 вересня 2021, 17:53

У Мюнхені відкрився альтернативний "Октоберфест", який проходить замість всесвітньо відомого пивного фестивалю, що був скасований другий рік поспіль через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Радіо Свобода".

18 вересня, у дату початку фестивалю, мешканці зібралися недалеко від центру Мюнхену, де зазвичай відбувається святкування, одягнені у традиційні костюми і приносячи з собою пиво та закуски для святкування.

Місто відзначає цю подію іншими способами, хоча навряд чи це приверне мільйони людей як традиційний "Октоберфест".

Близько 50 ресторанів і пабів планують оформити в стилі наметів "Октоберфесту" у рамках заходу, що триватиме до 3 жовтня.

В інших пабах будуть музика "Октоберфесту", пиво і традиційні костюми. Для тих, хто не може прийти, існує онлайн-захід для участі в "Октоберфесті".

Влада сподівається, що "Октоберфест" відбудеться у 2022 році.

Раніше повідомлялося, що продажі пива в Німеччині впали на 2,7% за перші шість місяців цього року в порівнянні з тим же періодом минулого року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина ЄвроЖиття
powered by lun.ua

Статті

Газовий шантаж Путіна: серйозно, проте Україна має шанси на перемогу

Серйозність ситуації на газовому ринку не означає неминучість програшу. Україна може зберегти транзит, завантажити ГТС і при цьому значно знизити ціни.  
18 вересня 2021 — Олена Зеркаль, заступниця міністра закордонних справ (2014-2019)

Останній аргумент для змін: які наслідки матиме скандал навколо Doing Business

Світовий банк прийняв рішення відмовитися від подальшої публікації рейтингу Doing Business. Як тепер змусити уряди проводити дерегуляцію?
17 вересня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Два тижні до вибуху: чому нові вибори заведуть Грузію у ще глибшу кризу

Політична криза у Грузії, що триває вже майже рік, незабаром може вийти на новий, безпрецедентно високий рівень.
17 вересня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда