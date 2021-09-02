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Зеленський і Байден вивели  відносини України і США на інший рівень – Кулеба

Четвер, 2 вересня 2021, 09:38

Президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден вивели відносини країн на новий рівень.

Про це написав у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після зустрічі Зеленського і Байдена в Вашингтоні, передає "Європейська правда".

"Замість передбаченої за графіком години розмова президентів України і США тривала дві години. Президенти вивели наші відносини на новий рівень. Маємо сильну спільну заяву і багато роботи для мене і держсекретаря Ентоні Блінкена з її виконання в рамках оновленої Комісії стратегічного партнерства", - написав Кулеба.

У відеозверненні після зустрічі Кулеба розповів, що головною темою розмови президентів була безпека України, зокрема, НАТО, безпека Чорного моря, зміцнення обороноздатності України та "Північний потік-2".

"Заява президентів – це безпрецедентний документ, він перевищив мої очікування. Я вдячний американським партнерам, що вони почули Україну з більшості питань, і ми маємо дуже предметний документ, який виводить стратегічне партнерство України та США на новий рівень" - сказав міністр.

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