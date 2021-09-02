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Зеленский и Байден вывели отношения Украины и США на другой уровень – Кулеба

Четверг, 2 сентября 2021, 09:38

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден вывели отношения стран на новый уровень.

Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после встречи Зеленского и Байдена в Вашингтоне, передает "Европейская правда".

"Вместо предусмотренного по графику часа разговор президентов Украины и США продолжался 2 часа. Президенты вывели наши отношения на новый уровень. Есть сильное совместное заявление и много работы для меня и госсекретаря Энтони Блинкена по ее выполнению в рамках обновленной Комиссии стратегического партнерства", - написал Кулеба.

В видеообращении после встречи Кулеба рассказал, что главной темой разговора президентов была безопасность Украины, в частности, НАТО, безопасность Черного моря, укрепление обороноспособности Украины и "Северный поток-2".

"Заявление президентов - это беспрецедентный документ, он превысил мои ожидания. Я благодарен американским партнерам, что они услышали Украину по большинству вопросов, и мы получили очень предметный документ, который выводит стратегическое партнерство Украины и США на новый уровень", - сказал министр.

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