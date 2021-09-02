Cуд ЄС: "нульові тарифи" інтернет-провайдерів є незаконними

Суд ЄС постановив, що практика "нульових тарифів" інтернет-провайдерів суперечить законодавству.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у рішенні, опублікованому 2 вересня.

Під нульовим тарифом мають на увазі практику, коли інтернет-провайдер застосовує "нульовий" або пільговий тариф до усього або частини трафіку даних, що пов’язані з певним додатком чи категорією додатків, і ці дані не враховуються до об’єму даних, які купуються у рамках базового пакета.

Два суди у Німеччині звернулись до суду щодо того, чи відповідає законодавству ЄС обмеження провайдером пропускної здатності, використання телефона як точки роздачі Wi-Fi чи використання у роумінгу, коли клієнт обирає опцію "нульового тарифу". Про це йдеться у скаргах, які вони розглядають щодо Vodafone і Telekom Deutschland.

У випадку Vodafone, пропозиція "нульового тарифу" Vodafone Pass (‘Video Pass’, ‘Music Pass’, ‘Chat Pass’, ‘Social Pass’) діє тільки на території Німеччини. На додачу, якщо цими опціями користуватись через прив’язку іншого пристрою до телефона, то дані починають зараховувати до об’єму пакета.

У Telekom Deutschland у деяких пакетах є подібна опція ‘Stream On’, що поширюється на додатки деяких партнерів, і ці обсяги даних не зараховують до об’єму базового пакета. Проте користувач має погодитись на зниження пропускної здатності для стрімінгу відео.

"Суд зазначає, що практика "нульового тарифу" встановлює різні умови для інтернет-трафіку з комерційних міркувань, не зараховуючи до основного пакета трафік партнерських додатків. Така практика суперечить загальному зобов’язанню рівноправного поводження з трафіком, без дискримінації чи втручання, як вимагає законодавство щодо відкритого доступу до інтернету.

Оскільки обмеження пропускної здатності, використання точки роздачі і використання у роумінгу застосовуються тільки у разі активації опції "нульового тарифу", що суперечить законодавству про відкритий доступ до інтернету, вони також суперечать законодавству ЄС", - зазначає Суд у висновку.