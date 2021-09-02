Суд ЕС: "нулевые тарифы" интернет-провайдеров незаконны

Суд ЕС постановил, что практика "нулевых тарифов" интернет-провайдеров противоречит законодательству.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в решении, опубликованном 2 сентября.

Под нулевым тарифом подразумевают практику, когда интернет-провайдер применяет "нулевой" или льготный тариф ко всему или части трафика данных, связанных с определенным приложением или категорией приложений, и эти данные не учитываются к объему данных, которые приобретаются в рамках базового пакета.

Два суда в Германии обратились в суд относительно того, соответствует ли законодательству ЕС ограничение провайдером пропускной способности, использование телефона как точки раздачи Wi-Fi или использование в роуминге, когда клиент выбирает опцию "нулевого тарифа". Об этом говорится в жалобах, которые они рассматривают в отношении Vodafone и Telekom Deutschland.

В случае Vodafone предложение "нулевого тарифа" Vodafone Pass ("Video Pass", "Music Pass", "Chat Pass", "Social Pass") действует только на территории Германии. В дополнение, если этими опциями пользоваться через привязку другого устройства к телефону, то данные начинают причислять к объему пакета.

В Telekom Deutschland в некоторых пакетах есть подобная опция "Stream On", которая распространяется на приложения некоторых партнеров, и эти объемы данных не причисляют к объему базового пакета. Однако пользователь может согласиться на снижение пропускной способности для стриминга видео.

"Суд отмечает, что практика "нулевого тарифа" устанавливает различные условия для интернет-трафика из коммерческих соображений, без отнесения к основному пакета трафик партнерских приложений. Такая практика противоречит общему обязательству равноправного обращения с трафиком, без дискриминации или вмешательства, как требует законодательство по открытому доступу к интернету.

Поскольку ограничение пропускной способности, использование точки раздачи и использование в роуминге применяются только в случае активации опции "нулевого тарифа", что противоречит законодательству об открытом доступе к интернету, они также противоречат законодательству ЕС", - говорится в решении Суда.