У Польщі після отруєння грибами помер евакуйований з Кабула 5-річний афганський хлопчик 

У Варшавському госпіталі підтвердили смерть 5-річного хлопчика з афганської родини, евакуйованої з Кабула, внаслідок отруєння грибами.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Шестирічному брату померлої дитини довелось трансплантувати печінку. Операція пройшла успішно, але почав погіршуватись загальний стан центральної нервової системи. За прогнозами лікарів, у нього невеликі шанси вижити. 17-річну сестру хлопців вже виписали з лікарні.

Усі троє з батьками проживали у центрі для мігрантів після евакуації з Кабула, де їхній батько співпрацював з британською місією. Вважається, що вони отруїлись блідими поганками, які знайшли на території центру. Дітей госпіталізували у критичному стані.

Інший випадок отруєння стався з чотирма дорослими чоловіками, що перебувають у центрі для біженців у Лініні, що в гміні Гура-Кальварія Мазовецького воєводства. Усі четверо госпіталізовані.

Речник офісу з питань іноземців Якуб Дудзяк розповів, що невідомо, чому афганці зібрали та з’їли отруйні гриби. За його словами, вони отримують триразове харчування, у тому числі обід з двох страв, і цілодобово мають доступ до гарячих напоїв. Після цих випадків людей, що проживають у центрах, проінструктують, що незнайомі гриби та ягоди можуть бути отруйними.

Загалом у Польщі опинилися близько 1020 евакуйованих громадян Афганістану. Скільки з них надалі залишаться у Польщі або вирушать до іншої країни, не уточнюється.