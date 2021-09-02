В Австрії розслідують витік даних 24 тисяч людей, що отримали позитивні тести на COVID-19

В Австрії почали розслідування щодо витоку даних 24 тисяч людей із західної провінції Тіроль, які протягом 2021 року отримали позитивні тести на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Список, що містить імена, дати народження, адреси й іншу інформацію, потрапив у розпорядження суспільного мовника ORF і видання Der Standard. Der Standard повідомило, що колишній директор компанії HG Lab Truck, яка робила ПЛР-тести за контрактом з урядом, відправив дані у вкладенні електронного листа ІТ-фахівцю іншої компанії для певного робочого завдання.

Агентство із захисту даних почало розслідування. Заступник його керівника Матіас Шмідль розповів, що поки слідство на початкових етапах, тому поки рано казати, як саме це сталося і якими можуть бути наслідки.

Уряд Тіролю у коментарі з приводу інциденту засудив витік даних та попередив про юридичні наслідки, "якщо справді виявиться, що медичні дані передавалися третій стороні всупереч угоді".

Директор компанії заперечує провину і стверджує, що постраждав від хакерської атаки.

Раніше повідомлялося, що через помилку у відкритому доступі опинились дані 700 тисяч французів, які здавали тести.