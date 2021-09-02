Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Австрии расследуют утечку данных 24 тысяч человек, получивших положительные тесты на COVID-19

Четверг, 2 сентября 2021, 15:18

В Австрии начали расследование утечки данных 24 тысяч человек из западной провинции Тироль, которые в течение 2021 года получили положительные результаты тестов на коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Список, содержащий имена, даты рождения, адреса и другую информацию, попал в распоряжение общественного вещателя ORF и издания Der Standard. Der Standard сообщило, что бывший директор компании HG Lab Truck, которая делала ПЦР-тесты по контракту с правительством, отправил данные во вложении электронной почты IТ-специалисту другой компании для определенного рабочего задания.

Агентство по защите данных начало расследование. Заместитель его руководителя Матиас Шмидль рассказал, что пока следствие на начальных этапах, поэтому рано говорить, как это произошло и какими могут быть последствия.

Правительство Тироля в комментарии по поводу инцидента осудило утечку данных и предупредило о юридических последствиях, "если действительно окажется, что медицинские данные передавались третьей стороне вопреки соглашению".

Директор компании отрицает вину и утверждает, что пострадал от хакерской атаки.

Ранее сообщалось, что из-за ошибки в открытом доступе оказались данные 700 тысяч французов, сдававших тесты.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Австрія Коронавирус
powered by lun.ua

Статьи

Байден с тенью России: почему визит Зеленского в США не стал чистой победой

Что получила Украина по результатам встречи в Белом доме? И какие сигналы президенты Байден и Зеленский отправили друг другу? (укр.)
2 сентября 2021 — Алена Гетьманчук, Центр "Нова Європа"

Помощь везде, кроме НАТО: что пообещали друг другу Зеленский и Байден

Важно не только то, что есть в совместном заявлении Зеленского и Байдена, но и то, чего там нет.
2 сентября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

"Джавелины", план реформ и $3 млрд для бизнеса: текст договоренности лидеров Украины и США

Владимир Зеленский и Джо Байден встретились в Белом доме. Вашему вниманию – официальный текст их договоренности (укр.)
1 сентября 2021