В Австрии расследуют утечку данных 24 тысяч человек, получивших положительные тесты на COVID-19

В Австрии начали расследование утечки данных 24 тысяч человек из западной провинции Тироль, которые в течение 2021 года получили положительные результаты тестов на коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Список, содержащий имена, даты рождения, адреса и другую информацию, попал в распоряжение общественного вещателя ORF и издания Der Standard. Der Standard сообщило, что бывший директор компании HG Lab Truck, которая делала ПЦР-тесты по контракту с правительством, отправил данные во вложении электронной почты IТ-специалисту другой компании для определенного рабочего задания.

Агентство по защите данных начало расследование. Заместитель его руководителя Матиас Шмидль рассказал, что пока следствие на начальных этапах, поэтому рано говорить, как это произошло и какими могут быть последствия.

Правительство Тироля в комментарии по поводу инцидента осудило утечку данных и предупредило о юридических последствиях, "если действительно окажется, что медицинские данные передавались третьей стороне вопреки соглашению".

Директор компании отрицает вину и утверждает, что пострадал от хакерской атаки.

Ранее сообщалось, что из-за ошибки в открытом доступе оказались данные 700 тысяч французов, сдававших тесты.