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WhatsApp оштрафували на 225 млн євро за порушення правил конфіденційності ЄС

Четвер, 2 вересня 2021, 15:26

Ірландський регулятор даних оштрафував WhatsApp на 225 млн євро за порушення європейських правил конфіденційності.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

Винесений штраф більш ніж у чотири рази більше у порівнянні з тим, що спочатку запропонував регулятор.

Він також став другим за величиною штраф, який стягується згідно із Загальним регламентом Європейського Союзу про захист даних, який набув чинності у 2018 році і дозволяє регулюючим органам накладати штрафи на компанії у розмірі до 4% їх річного доходу, якщо порушують правила обробки особистих даних користувачів.

У липні люксембурзькі органи захисту даних наклали на Amazon рекордний штраф у розмірі 746 млн євро.

Додаток для обміну повідомленнями, що належить Facebook, отримав найбільший штраф в історії за компанії в ЄС-за невиконання вимог прозорості, включаючи те, як він пояснює використання особистих даних людей відповідно до європейських правил конфіденційності.

Виконання заходів також вимагатиме від WhatsApp змінити обробку даних людей, щоб привести їх у відповідність до норм.

"Ми не погоджуємось із сьогоднішнім рішенням щодо прозорості, яку ми надали людям у 2018 році, і покарання є абсолютно непропорційними. Ми будемо оскаржувати це рішення", - сказав представник WhatsApp.

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Ірландія Торгівля
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