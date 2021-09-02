WhatsApp оштрафовали на 225 млн евро за нарушение правил конфиденциальности ЕС
Ирландский регулятор данных оштрафовал WhatsApp на 225 млн евро за нарушение европейских правил конфиденциальности.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.
Вынесенный штраф более чем в четыре раза больше по сравнению с тем, что сначала предложил регулятор.
Он также стал вторым по величине штрафом, который взимается в соответствии с Общим регламентом Европейского Союза о защите данных (он вступил в силу в 2018 году и позволяет регулирующим органам налагать штрафы на компании в размере до 4% их годового дохода, если нарушают правила обработки личных данных пользователей).
В июле люксембургские органы защиты данных наложили на Amazon рекордный штраф в размере 746 млн евро.
Приложение для обмена сообщениями, принадлежащее Facebook, получило самый большой штраф в истории из-за невыполнения требований прозрачности, включая то, как он объясняет использование личных данных людей в соответствии с европейскими правилами конфиденциальности.
Выполнение мер также потребует от WhatsApp изменить обработку данных людей, чтобы привести их в соответствие с нормами.
"Мы не согласны с сегодняшним решением по поводу прозрачности, которую мы предоставили людям в 2018 году, и считаем наказание абсолютно непропорциональным. Мы будем оспаривать это решение", - сказал представитель WhatsApp.