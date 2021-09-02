Мер Рима подала в суд на сусідній регіон через "навалу" диких кабанів

Мер Рима Вірджинія Раджі подала до суду на главу довколишнього регіону Лаціо через, за її словами, масову і неконтрольовану присутність кабанів у столиці Італії.

Про це пише видання The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

В останні роки римські жителі і фермери обурюються через диких кабанів, які сіють хаос на їхній землі і призводять до автомобільних аварій зі смертельними наслідками.

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Вважається, що кабан є винуватцем в середньому 10 тисяч ДТП в Італії за рік.

Мер Рима Вірджинія Раджі з Руху п'яти зірок звинуватила регіональний уряд Лаціо на чолі з колишнім лідером Демократичної партії Ніколою Дзінгаретті у тому, що він несе відповідальність за "навалу кабанів", і не виконує "ефективні плани управління" щодо цих тварин.

Дебати щодо присутності тварин поновилися в травні цього року після того, як в соціальних мережах було опубліковано відео, на якому шість кабанів оточують і крадуть покупки у жінки, яка щойно вийшла з супермаркету під Римом.

У жовтні минулого року Раджі наказала провести розслідування після того, як поліція розстріляла сімейство кабанів на дитячому майданчику недалеко від Ватикану. Подія викликала протести захисників прав тварин і деяких місцевих жителів.

Найбільша асоціація фермерів країни Coldiretti стверджує, що один інцидент з диким кабаном відбувається кожні 48 годин, при цьому збільшується кількість випадків, коли кабани риються в смітті в міських районах.

У липні італійські фермери, заводчики тварин і пастухи влаштували акцію протесту перед будівлею парламенту в Римі через "вторгнення" диких кабанів на сільськогосподарські угіддя та міста по всій країні, просячи уряд покласти цьому край.

За оцінками, Італією бродять два мільйони кабанів. Полювання на них є популярним способом провести час. М'ясо кабана є одним з основних продуктів кухні Умбрії та Тоскани.