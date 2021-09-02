Мэр Рима подала в суд на соседний регион из-за нашествия диких кабанов

Мэр Рима Вирджиния Раджи подала в суд на главу окружающего региона Лацио из-за, по ее словам, массового и неконтролируемого присутствия кабанов в столице Италии.

Об этом пишет издание The Guardian, сообщает "Европейская правда".

В последние годы римские жители и фермеры негодуют из-за диких кабанов, которые сеют хаос на их землях и приводят к автомобильным авариям со смертельным исходом.

Читайте также Близ Рима женщину окружили дикие кабаны и отобрали у нее продукты

Считается, что кабаны виновны в среднем в 10 тысяч ДТП в Италии за год.

Мэр Рима Вирджиния Раджи из "Движения пяти звезд" обвинила региональное правительство Лацио во главе с бывшим лидером Демократической партии Николой Дзингаретти в том, что он несет ответственность за "нашествие кабанов" и не выполняет "эффективные планы управления" в отношении этих животных.

Дебаты о присутствии животных возобновились в мае этого года после того, как в социальных сетях было опубликовано видео, на котором шесть кабанов окружают и отбирают покупки у женщины, которая только что вышла из супермаркета под Римом.

В октябре прошлого года Раджи приказала провести расследование, после того как полиция расстреляла семейство кабанов на детской площадке недалеко от Ватикана. Событие вызвало протесты защитников прав животных и некоторых местных жителей.

Крупнейшая ассоциация фермеров страны Coldiretti утверждает, что один инцидент с диким кабаном происходит каждые 48 часов, при этом увеличивается количество случаев, когда кабаны роются в мусоре в городских районах.

В июле итальянские фермеры, заводчики животных и пастухи устроили акцию протеста перед зданием парламента в Риме из-за "вторжения" диких кабанов на сельскохозяйственные угодья и города по всей стране, прося правительство положить этому конец.

По оценкам, по Италии бродят два миллиона кабанов. Охота на них является популярным способом досуга. Мясо кабана – один из основных продуктов кухни Умбрии и Тосканы.