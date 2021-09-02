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У Німеччині в житловому будинку стався вибух, є постраждалі і зниклі безвісти

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Четвер, 2 вересня 2021, 17:43

Щонайменше двоє людей постраждали в результаті вибуху в житловому будинку в німецькому місті Рорбах, Верхня Баварія.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Про вибух повідомили в поліцію в четвер близько 12.40. Приватний житловий будинок частково обвалився після вибуху і почалася пожежа. Причина вибуху поки невідома.

 

Двоє людей вважаються зниклими безвісти. За даними поліції, сусідній будинок також сильно постраждав від вибуху.

На місці події працюють пожежники і рятувальники. Службові собаки будуть шукати під завалами зниклих безвісти.

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Німеччина інциденти
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