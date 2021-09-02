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Укр / Рус

В Германии в жилом доме произошел взрыв, есть пострадавшие и пропавшие без вести

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Четверг, 2 сентября 2021, 17:43

По меньшей мере два человека пострадали в результате взрыва в жилом доме в немецком городе Рорбах, Верхняя Бавария.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

О взрыве сообщили в полицию в четверг около 12.40. Частный жилой дом частично обрушился после взрыва и начался пожар. Причина взрыва пока неизвестна.

 

Два человека считаются пропавшими без вести. По данным полиции, соседний дом также сильно пострадал от взрыва.

На месте происшествия работают пожарные и спасатели. Служебные собаки будут искать под завалами пропавших без вести.

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