У Німеччині висунули звинувачення 6 підозрюваним у "пограбуванні століття" у Дрездені

Шестеро чоловіків звинувачуються в організації пограбування і підпалі в зв'язку з крадіжкою коштовностей з відомої скарбниці "Зелене склепіння" в Дрездені у 2019 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Під час злочину, яке назвали "пограбуванням століття", злодії забрали коштовності вартістю в 113,8 мільйона євро.

Прокуратура звинувачує шістьох громадян Німеччини у віці від 22 до 27 років в груповому грабежі при обтяжуючих обставинах і підпалі при обтяжуючих обставинах.

Двоє підозрюваних вже були засуджені за крадіжку 100-кілограмової золотої монети з берлінського музею Боде в 2017 році - ще одне пограбування, яке приголомшило Німеччину.

Прокуратура не називала імена підозрюваних. Але під час розшуку поліція заявила, що підозрювані були членами так званого "клану Ремма", сім'ї арабського походження, відомої своїми зв'язками з організованою злочинністю.

Підозрювані імовірно були озброєні зарядженим револьвером і автоматом з глушником, коли вони увірвалися в один з найстаріших музеїв світу рано вранці 25 листопада 2019 року.

За версією прокуратури, підозрювані перед зломом влаштували пожежу, щоб відключити електрику у вуличних ліхтарів біля музею, і підпалили автомобіль в сусідньому гаражі.

В ту ніч були відвезені безцінні прикраси 18-го століття та інші цінності. За словами прокуратури, слідчі продовжують пошук вкрадених артефактів.