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В Германии предъявлены обвинения 6 подозреваемым в "ограблении века" в Дрездене

Четверг, 2 сентября 2021, 20:26

Шестеро мужчин обвиняются в организации грабежа и поджоге в связи с кражей драгоценностей из известной сокровищницы "Зелёные своды" в Дрездене в 2019 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Во время преступления, которое назвали "ограблением столетия", воры унесли драгоценности стоимостью в 113,8 миллиона евро.

Прокуратура обвиняет шестерых граждан Германии в возрасте от 22 до 27 лет в групповом грабеже при отягчающих обстоятельствах и поджоге при отягчающих обстоятельствах.

Двое подозреваемых уже были осуждены за кражу 100-килограммовой золотой монеты из берлинского музея Боде в 2017 году - еще одно ограбление, потрясшее Германию.

Прокуратура не называла имена подозреваемых. Но во время розыска полиция заявила, что подозреваемые были членами так называемого "клана Реммо", семьи арабского происхождения, известной своими связями с организованной преступностью.

Подозреваемые предположительно были вооружены заряженным револьвером и автоматом с глушителем, когда они ворвались в один из старейших музеев мира рано утром 25 ноября 2019 года.

По версии прокуратуры, подозреваемые перед взломом устроили пожар, чтобы отключить электричество у уличных фонарей возле музея, и подожгли автомобиль в соседнем гараже.

В ту ночь были увезены бесценные украшения 18-го века и другие ценности. По словам прокуратуры, следователи продолжают поиск украденных артефактов.

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Германия криминал
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