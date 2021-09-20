Як Румунія вибудовує нові безпекові альянси

Свого часу Румунія однією з перших держав регіону не просто відчула небезпеку, що походить від РФ, але й почала вибудовувати систему противаг російському впливу в регіоні Чорного моря.

Політична еліта держави доклала чимало зусиль для того, щоб саме Румунію сприймали як надійного, стабільного і передбачуваного члена НАТО та ЄС.

У 2017 році президент Клаус Йоганніс активно просував ідею Чорноморського флоту НАТО. Щоправда, ідея лишилася невтіленою.

Разом із тим думки про збільшення присутності НАТО в регіоні й дотепер не полишили румунський істеблішмент.

Детальніше про побудову альянсів румунською дипломатією читайте в статті експерта Ради зовнішньої політики "Українська призма" Сергія Герасимчука Східний фланг НАТО: як Румунія шукає інструменти для стримування РФ.

Румунія разом із Польщею, по суті, стали локомотивами формування під парасолькою НАТО регіонального майданчика – Бухарестської дев’ятки. Цей формат включає держави Балтії, Вишеградську четвірку, Румунію та Болгарію, тобто східний фланг НАТО.

Його було започатковано у 2015 році, тобто невдовзі після початку російської агресії проти України, для того, щоб одним голосом говорити з іншими союзниками по Альянсу про безпекові потреби регіону. Примітно, що відтоді жодна заява дев’ятки не обходилася без згадок про Україну.

Так само Румунія та Польща є чи не найбільшими ентузіастами іншого регіонального формату – Ініціативи Тримор’я.

Ініціатива поєднує держави Балтії, Чорномор’я та Адріатики, що входять до Європейського Союзу.

Поза Бухарестською дев’яткою та Тримор’ям Румунія посилює арифметику регіональних альянсів ще й "трійкою" – форматом консультацій міністрів закордонних справ Румунії, Польщі та Туреччини.

Україна є на порядку денному й цього об’єднання.

Зрештою, натяком на новий формат 2+2 стала зустріч президентів Румунії, Польщі, України та Молдови на святкуванні Дня незалежності Молдови у Кишиневі.

Та що стоїть на заваді ефективності регіональних альянсів, читайте в матеріалі Сергія Герасимчука Східний фланг НАТО: як Румунія шукає інструменти для стримування РФ.