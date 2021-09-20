Как Румыния выстраивает новые оборонные альянсы

В свое время Румыния одной из первых стран региона не просто почувствовала опасность, которая исходит от РФ, но и начала выстраивать систему противовесов российскому влиянию в регионе Черного моря.

Политическая элита государства приложила немало усилий для того, чтобы именно Румынию воспринимали как надежного, стабильного и предсказуемого члена НАТО и ЕС.

В 2017 году президент Клаус Йоханнис активно продвигал идею Черноморского флота НАТО. Правда, идея осталась невоплощенной.

Вместе с тем мысли об увеличении присутствия НАТО в регионе до сих пор не оставили румынский истеблишмент.

Подробнее о построении альянсов румынской дипломатией читайте в статье эксперта Совета внешней политики "Украинская призма" Сергея Герасимчука Восточный фланг НАТО: как Румыния ищет инструменты для сдерживания РФ.

Румыния вместе с Польшей, по сути, стали локомотивами формирования под зонтиком НАТО региональной площадки - Бухарестской девятки. Этот формат включает государства Балтии, Вышеградской четверки, Румынию и Болгарию, то есть восточный фланг НАТО.

Он был основан в 2015 году, то есть вскоре после начала российской агрессии против Украины, для того, чтобы в один голос говорить с другими союзниками об оборонных потребностях региона. Примечательно, что с тех пор ни одно заявление девятки не обходилось без упоминаний об Украине.

Так же Румыния и Польша являются едва ли не самыми главными энтузиастами второго регионального формата - Инициативы Триморья.

Инициатива объединяет государства Балтии, Черноморья и Адриатики, входящих в Европейский Союз.

Помимо Бухарестской девятки и Триморья Румыния усиливает арифметику региональных альянсов еще и "тройкой" - форматом консультаций министров иностранных дел Румынии, Польши и Турции.

Украина стоит в повестке дня и этого объединения.

В конце концов, намеком на новый формат 2+2 стала встреча президентов Румынии, Польши, Украины и Молдовы на праздновании Дня независимости Молдовы в Кишиневе.

Но что мешает эффективности региональных альянсов, читайте в материале Сергея Герасимчука Восточный фланг НАТО: как Румыния ищет инструменты для сдерживания РФ.