Франція проти США: чому може початися новий етап трансатлантичної кризи

15 вересня лідери Великої Британії, Австралії та Сполучених Штатів оголосили про підписання нової безпекової угоди, яка вже отримала скорочену назву AUKUS.

Які безпекові наслідки матиме новий альянс? І чому його створення викликало таку гостру реакцію ЄС, а особливо Франції? Про це читайте в матеріалі кандидатки політичних наук, головної редакторки UA: Ukraine Analytica, директорки безпекових програм Ради зовнішньої політики "Українська призма" Ганни Шелест Угода, що розлютила Макрона: як США та союзники змінюють світову систему безпеки.

Переговори розпочалися у квітні 2021 року, і про них не було відомо нікому з партнерів.

Саме тому підписання такої комплексної угоди стратегічного характеру в такі стислі терміни викликало певні здивування.

Три країни оголосили про стратегічне партнерство в Індо-Тихоокеанському регіоні, внаслідок якого Австралія отримає технології та для неї будуть побудовані американські атомні підводні човни.

Ця угода фактично означає відмову від франко-австралійського контракту вартістю 40 млрд доларів на будівництво 12 нових дизельних човнів, які повинні були замінити старі субмарини класу "Коллінз". На цей проєкт австралійці вже витратили близько 2,5 млрд доларів.

Фактично США поділяться ядерними технологіями, які до цього вони надали лише Британії.

Але AUKUS – це не тільки про субмарини. Угода також включає спільні розробки у сфері квантових комп’ютерів, штучного інтелекту та інших проривних військових технологій.

А головне – інтереси трьох країн збігаються у питанні стримування Китаю, який висловив ледь не найбільше занепокоєння новим альянсом.

Пекін вже назвав цю угоду викликом і політикою часів холодної війни з менталітетом гри з нульовою сумою і недалекоглядними геополітичними концепціями.

Найбільш негативну реакцію щодо нової угоди очікували від Пекіна, але за фактом вона з’явилась з Парижа.

Дійшло навіть до виклику для консультацій послів Франції у США та Австралії та скасування французьким посольством у США великих заходів, присвячених франко-американському партнерству.

Але, поки не до кінця зрозуміла офіційна позиція Євросоюзу, але європейські спостерігачі вже говорять про те, що Брюссель також недобре сприйняв цю новину.

Що буде, якщо Париж та Вашингтон не зможуть знайти порозуміння та знизити накал пристрастей? Та у якій ситуації опинився Джо Байден? Про це читайте в статті Ганни Шелест Угода, що розлютила Макрона: як США та союзники змінюють світову систему безпеки.