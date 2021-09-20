Франция против США: почему может начаться новый этап трансатлантического кризиса

15 сентября лидеры Великобритании, Австралии и Соединенных Штатов объявили о подписании нового оборонного соглашения, которое уже получило сокращенное название AUKUS.

Какие оборонные последствия будет иметь новый альянс? И почему его создание вызвало такую ​​острую реакцию ЕС, особенно Франции? Об этом читайте в материале кандидата политических наук, главного редактора UA: Ukraine Analytica, директора программ безопасности Совета внешней политики "Украинская призма" Анны Шелест Соглашение, которое разозлило Макрона: как США и союзники меняют мировую систему безопасности.

Переговоры начались в апреле 2021 года, и о них не было известно никому из партнеров.

Именно поэтому подписание такого комплексного соглашения стратегического характера в такие сжатые сроки вызвало определенное удивление.

Три страны объявили о стратегическом партнерстве в Индо-Тихоокеанском регионе, в результате которого Австралия получит технологии и для нее будут построены американские атомные подводные лодки.

Это соглашение фактически означает отказ от франко-австралийского контракта стоимостью 40 млрд долларов на строительство 12 новых дизельных лодок, которые должны были заменить старые субмарины класса "Коллинз". На этот проект австралийцы уже потратили около 2,5 млрд долларов.

Фактически США поделятся ядерными технологиями, которые до этого они предоставили лишь Великобритании.

Но AUKUS - это не только о субмаринах. Соглашение также включает совместные разработки в сфере квантовых компьютеров, искусственного интеллекта и других прорывных военных технологий.

А главное - интересы трех стран совпадают в вопросе сдерживания Китая, который выразил едва ли не наибольшее беспокойство новым альянсом.

Пекин уже назвал это соглашение вызовом и политикой времен холодной войны с менталитетом игры с нулевой суммой и недальновидными геополитическими концепциями.

Наиболее негативную реакцию из-за нового соглашения ожидали от Пекина, но по факту она появилась из Парижа.

Дошло даже до вызова для консультаций послов Франции в США и Австралии и отмены французским посольством в США крупных мероприятий, посвященных франко-американском партнерству.

Пока, не до конца понятна официальная позиция Евросоюза, но европейские наблюдатели уже говорят о том, что Брюссель тоже нехорошо воспринял эту новость.

Что будет, если Париж и Вашингтон не смогут найти понимание и снизить накал страстей? И в какой ситуации оказался Джо Байден? Об этом читайте в статье Анны Шелест Соглашение, которое разозлило Макрона: как США и союзники меняют мировую систему безопасности.