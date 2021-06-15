У Брюсселі провалились чергові переговори між Сербією та Косовом

Чергова спроба перемовин між Сербією та Косовом, від яких залежить і перспектива їхнього членства у ЄС, закінчилася провалом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Переговори проходили в Брюсселі у тристоронньому форматі - за участі президента Сербії Александара Вучича, прем'єра Косова Альбіна Курті, та європейських дипломатів - Високого представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля та спецпредставника ЄС з питань діалогу Сербії та Косова Мирослава Лайчака.

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Перед трьохсторонньою зустріччю Боррель і Лайчак зустрілися окремо з Курті, а потім з Вучичем.

Альбін Курті заявив, що на перемовинах вносив наступні пропозиції, які Белград відхилив:

- Косово та Сербія негайно підписують спільну мирну угоду, зобов'язуючись не нападати один на одного.

- Після взаємного визнання між Республікою Косово та Республікою Сербія в обох країнах симетрично вирішується питання про меншини. Тож серби в Косово зможуть мати свою Національну раду, як албанці та боснійці в Сербії.

- Щодо питання зниклих безвісти, Курті запропонував усунути і допитати голову сербської делегації на переговорах щодо зниклих безвісти Велько Одаловича, тому що він входив до "окупаційної адміністрації" Косова.

Президент Сербії Александар Вучич після переговорів заявив, що друга сторона "не хоче виконувати угоди, які підписала" щодо Асоціації сербських муніципалітетів [йдеться про надання особливого статусу сербським районам Косово, що мала зробити Приштина згідно попереднім домовленостям під егідою ЄС], та поскаржився, що албанська сторона називає "провокаціями" поїздки сербів на служби до храмів в Косово.

Він розповів, що відповів категоричною відмовою на запитання Курті про те, коли Сербія визнає незалежне Косово.

Сербський президент також розповів, що у питанні щодо зниклих під час війни розмова перейшла у суперечку, коли голову сербської делегації назвали "Геббельсом".

Сторони домовилися провести наступний раунд переговорів до кінця липня. До того часу технічні групи обговорять питання зниклих безвісти.