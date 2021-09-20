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Виверження вулкана на Канарах: швидкість лави - 700 м на годину, знищує будинки і врожаї

фото, відео
Понеділок, 20 вересня 2021, 14:41

На іспанському острові Ла-Пальма продовжується виверження вулкана Кумбре-В'єха, лава просувається зі швидкістю 700 метрів на годину, руйнуючи все на своєму шляху.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Лавовий потік має середню висоту шість метрів і продовжує викидати від 6000 до 9000 тонн діоксиду сірки в день.

 

Основний збиток від лави спостерігається в муніципалітеті Ель-Пасо, де вже евакуювали 5 тисяч осіб.

 

Повідомляється, що зруйновані кілька будинків, лавовий потік місцеві дороги та знищив посіви. На щастя, ніхто з місцевих жителів не постраждав.

 

"Лава буквально поїдає будинки, об'єкти інфраструктури та урожай, які знаходяться на її шляху до узбережжя долини Аридан", - сказав глава муніципалітету Маріано Ернандес Сапата.

Нагадаємо, виверження вулкану на острові Ла-Пальма, що входить у Канарський архіпелаг в Атлантичному океані, почалося у неділю.

Раніше на острові було оголошено стан підвищеної готовності після того, як за один тиждень навколо вулкана було зареєстровано понад 22 000 підземних поштовхів.

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