Виверження вулкана на Канарах: швидкість лави - 700 м на годину, знищує будинки і врожаї

На іспанському острові Ла-Пальма продовжується виверження вулкана Кумбре-В'єха, лава просувається зі швидкістю 700 метрів на годину, руйнуючи все на своєму шляху.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Лавовий потік має середню висоту шість метрів і продовжує викидати від 6000 до 9000 тонн діоксиду сірки в день.

Основний збиток від лави спостерігається в муніципалітеті Ель-Пасо, де вже евакуювали 5 тисяч осіб.

Повідомляється, що зруйновані кілька будинків, лавовий потік місцеві дороги та знищив посіви. На щастя, ніхто з місцевих жителів не постраждав.

"Лава буквально поїдає будинки, об'єкти інфраструктури та урожай, які знаходяться на її шляху до узбережжя долини Аридан", - сказав глава муніципалітету Маріано Ернандес Сапата.

📺 TV en DIRECTO | Así avanza, a vista de pájaro, la colada del volcán de La Palma arrasando casas y cultivos https://t.co/PkKLBVTavq pic.twitter.com/c8hEpfiQ8n — EL PAÍS (@el_pais) September 20, 2021

Нагадаємо, виверження вулкану на острові Ла-Пальма, що входить у Канарський архіпелаг в Атлантичному океані, почалося у неділю.

Раніше на острові було оголошено стан підвищеної готовності після того, як за один тиждень навколо вулкана було зареєстровано понад 22 000 підземних поштовхів.