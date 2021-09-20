Українські військові тиждень тренуватимуться разом з силами НАТО на полігонах і в морі

22-30 вересня на основних українських полігонах та в акваторії Чорного й Азовського морів пройдуть стратегічні командно-штабні навчання "Об’єднані зусилля-2021" (Joint Endeavour 2021).

Про це повідомляє місія України при НАТО, пише "Європейська правда".

"Мета навчання - підвищення оборонних спроможностей України та покращення взаємосумісності зі збройними силами держав-членів НАТО", - зазначають у повідомленні.

У маневрах з командуванням об’єднаних сил Збройних сил України візьмуть участь військові 11 держав-членів НАТО - Британії, Італії, Канади, Латвії, Литви, Німеччини, Польщі, Словаччини, Румунії, США, Угорщини - та чотирьох країн-партнерів (Грузії, Йорданії, Молдови та Швеції).

Загалом буде задіяно близько 12,5 тисяч військових та понад 600 одиниць озброєння і військової техніки, у тому числі румунські та словацькі вертольоти, канадські літаки, словацькі бронемашини і румунські кораблі.

Нагадаємо, 20 вересня на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки розпочалися українсько-американські навчання RAPID TRIDENT-2021, за участі близько 6000 військових з 15 країн-партнерів.