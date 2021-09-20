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Украинские военные неделю будут тренироваться вместе с силами НАТО на полигонах и в море

Понедельник, 20 сентября 2021, 16:33

22-30 сентября на основных украинских полигонах и в акватории Черного и Азовского морей пройдут стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия-2021" (Joint Endeavour 2021).

Об этом сообщает миссия Украины при НАТО, пишет "Европейская правда".

"Цель учений - повышение оборонного потенциала Украины и улучшение совместимости с вооруженными силами государств-членов НАТО", - отмечается в сообщении.

В маневрах с командованием объединенных сил Вооруженных сил Украины примут участие военные 11 государств-членов НАТО - Великобритании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Германии, Польши, Словакии, Румынии, США, Венгрии - и четырех стран-партнеров (Грузии, Иордании, Молдовы и Швеции).

Всего будет задействовано около 12 500 военных и более 600 единиц вооружения и военной техники, в том числе румынские и словацкие вертолеты, канадские самолеты, словацкие бронемашины и румынские корабли.

Напомним, 20 сентября на базе Международного центра миротворчества и безопасности начались украинско-американские учения Rapid Trident-2021 с участием около 6000 военных из 15 стран-партнеров.

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Украина-НАТО
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