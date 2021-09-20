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МЗС вимагає у Білорусі звільнити несправедливо засудженого українця

Понеділок, 20 вересня 2021, 18:20

МЗС України вимагає у Білорусі негайно звільнити українського громадянина Михайла Ференця, засудженого ​​судом у Мінську до 3 років позбавлення волі за нібито участь у діях, які грубо порушують громадський порядок, та умисне пошкодження майна. 

Про це йдеться в оприлюдненому у понеділок коментарі міністерства, пише "Європейська правда".

Ференць був засуджений без урахування у загальний строк семи місяців, які він вже відбув у білоруському СІЗО.

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"Достовірних доказів провини громадянина України у суді наведено не було. Свою провину Михайло Ференець не визнає та через адвоката планує подавати апеляцію. Відомий білоруський правозахисний центр "Вясна" визнав його політв’язнем", - заявило міністерство закордонних справ.

У МЗС вважають справу Михайла Ференця політично мотивованою, а вирок несправедливим та протиправним. 

"Бездоказове звинувачення та неправове засудження громадянина України є черговими проявами антиукраїнських дій Мінська. 

Справа Михайла Ференця - це черговий приклад білоруського "правосуддя", внаслідок якого за ґратами опинились десятки і сотні місцевих журналістів і правозахисників, громадських активістів, програмістів, студентів та пересічних громадян Білорусі.

Вимагаємо негайно звільнити громадянина України Михайла Ференця. Продовжимо захищати його інтереси усіма доступними засобами", - заявили в МЗС.

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МЗС Білорусь
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