Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

МИД требует от Беларуси освободить несправедливо осужденного украинца

Понедельник, 20 сентября 2021, 18:20

МИД Украины требует в Беларуси немедленно освободить украинского гражданина Михаила Ференця, осужденного судом в Минске к 3 годам лишения свободы за якобы участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и умышленном повреждении имущества.

Об этом говорится в обнародованном в понедельник комментарии министерства, пишет "Европейская правда".

Ференць был осужден без учета к общему сроку семи месяцев, которые он уже отбыл в белорусском СИЗО.

Читайте также
Польша: в Беларуси есть 10 тысяч мигрантов для "гибридной атаки" против ЕС

"Достоверных доказательств вины гражданина Украины в суде приведено не было. Свою вину Михаил Ференць не признает и через адвоката планирует подавать апелляцию. Известный белорусский правозащитный центр "Вясна" признал его политзаключенным", - заявило министерство иностранных дел.

В МИД считают дело Михаила Ференця политически мотивированным, а приговор несправедливым и противоправным.

"Бездоказательное обвинение и неправовое осуждение гражданина Украины являются очередными проявлениями антиукраинских действий Минска.

Дело Михаила Ференця - это очередной пример белорусского "правосудия", в результате которого за решеткой оказались десятки и сотни местных журналистов и правозащитников, общественных активистов, программистов, студентов и рядовых граждан Беларуси.

Требуем немедленно освободить гражданина Украины Михаила Ференця. Продолжим защищать его интересы всеми доступными средствами", - заявили в МИД.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
МИД Беларусь
powered by lun.ua

Статьи

Соглашение, разозлившее Макрона: как США и союзники меняют мировую систему безопасности

Оборонное соглашение США, Великобритании и Австралии вызвало скандал в трансатлантическом сообществе и стало вызовом амбициям Китая в Индо-Тихоокеанском регионе (укр.)
20 сентября 2021 — Анна Шелест, для Европейской правды

Восточный фланг НАТО: как Румыния ищет инструменты для сдерживания РФ

Румыния одной из первых стран региона почувствовала опасность от РФ, начав выстраивать систему противовесов российскому влиянию (укр.)
20 сентября 2021 — Сергей Герасимчук, Европейская правда

Газовый шантаж Путина: серьезно, но Украина имеет шансы на победу

Серьезность ситуации на газовом рынке не означает неизбежности проигрыша. Украина может сохранить транзит, загрузить ГТС и при этом значительно снизить цены (укр.).
18 сентября 2021 — Елена Зеркаль, заместитель министра иностранных дел (2014-2019)