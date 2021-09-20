МИД требует от Беларуси освободить несправедливо осужденного украинца

МИД Украины требует в Беларуси немедленно освободить украинского гражданина Михаила Ференця, осужденного судом в Минске к 3 годам лишения свободы за якобы участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и умышленном повреждении имущества.

Об этом говорится в обнародованном в понедельник комментарии министерства, пишет "Европейская правда".

Ференць был осужден без учета к общему сроку семи месяцев, которые он уже отбыл в белорусском СИЗО.

"Достоверных доказательств вины гражданина Украины в суде приведено не было. Свою вину Михаил Ференць не признает и через адвоката планирует подавать апелляцию. Известный белорусский правозащитный центр "Вясна" признал его политзаключенным", - заявило министерство иностранных дел.

В МИД считают дело Михаила Ференця политически мотивированным, а приговор несправедливым и противоправным.

"Бездоказательное обвинение и неправовое осуждение гражданина Украины являются очередными проявлениями антиукраинских действий Минска.

Дело Михаила Ференця - это очередной пример белорусского "правосудия", в результате которого за решеткой оказались десятки и сотни местных журналистов и правозащитников, общественных активистов, программистов, студентов и рядовых граждан Беларуси.

Требуем немедленно освободить гражданина Украины Михаила Ференця. Продолжим защищать его интересы всеми доступными средствами", - заявили в МИД.