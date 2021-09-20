США упростят въезд для вакцинированных авиапутешественников с ЕС и Украины в начале ноября

Белый дом объявил, что Соединенные Штаты в начале ноября снимут ограничения на въезд для вакцинированных авиапассажиров из Великобритании и многих других европейских стран, а также Китая и Индии.

Об этом в понедельник заявил координатор Белого дома по реагированию на коронавирус Джефф Зиентс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Белый дом планирует разрешить прилетать вакцинированным негражданам США из стран, которым въезд в Соединенные Штаты запрещен с начала 2020 года.

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Ограничения США на поездки были впервые введены в отношении путешественников из Китая в январе 2020 года тогдашним президентом Дональдом Трампом, а затем распространены на другие страны, в частности, Европейского Союза, без каких-либо четких показателей того, как и когда их отменять.

Из-за запрета путешествий с ЕС в США действовал также запрет путешествий через ЕС для граждан Украины. Им приходилось путешествовать в обход европейских хабов, главным образом через Стамбул.

Исключение составляли лишь те пассажиры, которые составляют национальный интерес для США, которые получали индивидуальное разрешение на путешествие через европейские аэропорты.

В это время Соединенные Штаты запрещают въезд большинства неамериканских граждан, которые в течение последних 14 дней находились в Великобритании, 26 странах Шенгенской зоны, в Ирландии, Китае, Индии, ЮАР, Иране и Бразилии.

Американские чиновники говорят, что в правилах будут исключения из политики вакцинации, в том числе для детей, которые еще не имеют права получить прививки.

Новые правила пока не распространяются на путешественников, пересекающих сухопутные границы с Мексикой и Канадой.

Авиакомпании в течение нескольких месяцев активно призывали Белый дом снять ограничения, но до сих пор безуспешно.