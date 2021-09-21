Вибори у Канаді: партія Трюдо перемагає, він знову очолить уряд меншості

Ліберальна партія прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо переможе на парламентських виборах, але поки не ясно, чи отримає абсолютну більшість.

Як повідомляє "Європейська правда", такий прогноз зробив канадський телеканал СВС.

Правляча партія Трюдо на виборах в понеділок отримує більше місць, ніж опозиційні консерватори.

Чи зможе партія Трюдо домогтися абсолютної більшості в 170 місць, поки не ясно. У понеділок ввечері по декількох виборчих округах все ще тривала боротьба. Крім того, понад 1 млн канадців проголосували поштою і ці голоси почнуть рахувати у вівторок.

З 2015 року Трюдо є прем'єром Канади, але останні два роки він очолював уряд меншості. Ймовірно, така ж ситуація збережеться і після виборів.

Другий уряд меншості буде означати, що лібералам Трюдо доведеться знову покладатися на опозиційні партії, такі як ліва Нова демократична партія, щоб приймати закони.

Вибори в Канаді були достроковими, уряд Трюдо хотів отримати новий мандат на свої рішення щодо пандемії коронавірусу.

На тлі четвертої хвилі COVID-19 Трюдо підтримав вимоги про обов'язкову вакцинацію, в той час як його головна конкурентка 48-річна лідерка консерваторів Ерін О'Тул виступила проти, вважаючи за краще поєднання добровільних щеплень і швидкого тестування, щоб зупинити поширення вірусу.

Трюдо сказав, що йому потрібен новий мандат, щоб гарантувати, що канадці схвалять його план з подолання пандемії коронавірусу в країні.