Выборы в Канаде: партия Трюдо побеждает, он снова возглавит правительство меньшинства

Либеральная партия премьер-министра Канады Джастина Трюдо победит на парламентских выборах, но пока не ясно, получит ли абсолютное большинство.

Как сообщает "Европейская правда", такой прогноз сделал канадский телеканал СВС.

Правящая партия Трюдо на выборах в понедельник получила больше мест, чем оппозиционные консерваторы.

Сможет ли партия Трюдо добиться абсолютного большинства в 170 мест, пока не ясно. В понедельник вечером по нескольким избирательным округам все еще продолжалась борьба.

С 2015 года Трюдо является премьером Канады, но последние два года он возглавлял правительство меньшинства. Вероятно, такая же ситуация сохранится и после выборов.

Второе правительство меньшинства будет означать, что либералам Трюдо придется снова полагаться на оппозиционные партии, такие как левая Новая демократическая партия, чтобы принимать законы.

Выборы в Канаде были досрочными, правительство Трюдо хотело получить новый мандат на свои решение относительно пандемии коронавируса.

На фоне четвертой волны COVID-19 Трюдо поддержал требования о вакцинации, в то время как его главная конкурентка 48-летня лидер консерваторов Эрин О'Тул выступила против, предпочтя сочетание добровольных прививок и быстрого тестирования, чтобы остановить распространение вируса.

Трюдо сказал, что ему нужен новый мандат, чтобы гарантировать, что канадцы одобрят его план по преодолению пандемии коронавируса в стране.