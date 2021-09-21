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На схід від Афін борються з новою лісовою пожежею

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Вівторок, 21 вересня 2021, 10:35

З вечора 20 вересня у Греції гасять пожежу в районі міста Неа-Макрі на узбережжі Егейського моря, що ризикувала перерости у масштабне стихійне лихо.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Пожежа почалась з двох окремих осередків займання і серйозно загрожувала житловим будинкам у районі Лівісі. Усі служби в Аттиці привели у повну готовність. У пожежній службі розповіли, що пожежа створювала дуже велику небезпеку і за сильнішого вітру могла стати масштабним стихійним лихом. 

 

Мешканцям прилеглих до зеленої зони будинків на його околицях довелось евакуюватися, тому що вогонь підійшов впритул до міста. Повідомляють, що один будинок згорів і декілька частково пошкоджені. 

 
 

За останньою інформацією від вогнеборців, суцільного фронту пожежі вже немає, триває боротьба з численними осередками горіння. На ранок частину пожежників відкликали, але на місці залишаються значні сили на випадок несподіваного розгоряння вогню.

Поліція і пожежники встановлюють причину займання. Наскільки відомо, обидва осередки - біля монастиря Св. Євфраїма та ближче до житлових кварталів - спалахнули майже одночасно. 

 

Як відомо, усі середземноморські країни цього літа потерпали від масштабних лісових пожеж, серед них найбільше - Греція і Туреччина. У вересні майже тиждень гасили масштабну пожежу на півдні Іспанії, вогонь спустошив майже 10 000 гектарів.

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Греція стихійні лиха
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