На схід від Афін борються з новою лісовою пожежею

З вечора 20 вересня у Греції гасять пожежу в районі міста Неа-Макрі на узбережжі Егейського моря, що ризикувала перерости у масштабне стихійне лихо.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Пожежа почалась з двох окремих осередків займання і серйозно загрожувала житловим будинкам у районі Лівісі. Усі служби в Аттиці привели у повну готовність. У пожежній службі розповіли, що пожежа створювала дуже велику небезпеку і за сильнішого вітру могла стати масштабним стихійним лихом.

Мешканцям прилеглих до зеленої зони будинків на його околицях довелось евакуюватися, тому що вогонь підійшов впритул до міста. Повідомляють, що один будинок згорів і декілька частково пошкоджені.

За останньою інформацією від вогнеборців, суцільного фронту пожежі вже немає, триває боротьба з численними осередками горіння. На ранок частину пожежників відкликали, але на місці залишаються значні сили на випадок несподіваного розгоряння вогню.

Поліція і пожежники встановлюють причину займання. Наскільки відомо, обидва осередки - біля монастиря Св. Євфраїма та ближче до житлових кварталів - спалахнули майже одночасно.

Як відомо, усі середземноморські країни цього літа потерпали від масштабних лісових пожеж, серед них найбільше - Греція і Туреччина. У вересні майже тиждень гасили масштабну пожежу на півдні Іспанії, вогонь спустошив майже 10 000 гектарів.