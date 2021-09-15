В Іспанії на шостий день приборкали пожежу, що випалила майже 10 000 гектарів

В Іспанії на шостий день взяли під контроль масшабну пожежу у провінції Малага в Андалусії, що випалила майже 10 тисяч гектарів території і загрожувала національному парку з унікальними видами хвойних дерев.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

За увесь час пожежі довелось евакуюватися близько 3000 людей, загинув один з пожежників.

Пожежу називають однією з найскладніших, що будь-коли виникали на півдні країни, зокрема через вітер, швидкість поширення вогню і утворення специфічних хмар, що провокують нові осередки займання. Вогонь з вечора середи 8 вересня випалив близько 9700 гектарів.

Фото: ALVARO CABRERA / EFE

Вогонь скраю зачепив територію заповідника, де росте унікальний вид хвойних - іспанська ялиця, що зустрічається лише у цьому регіоні.

Майже до вечора понеділка вогонь просувався на все нові території, доки зусиллям пожежників допомогла зміна погоди.

"Дощ, який тривав багато годин поспіль, став нашим найкращим союзником, на додачу до чудової роботи пожежної команди", - зазначив прем’єр Андалусії Хуанма Морено, додавши, що на місці все ще залишаються активні осередки вогню.

Евакуйовані люди у вівторок почали повертатися у свої домівки. Перші евакуйовані з-під Естепони, де починалася пожежа, змогли повернутись кількома днями раніше.

Пожежа стала найгіршою в Андалусії з 2012 року, коли через необережність людей, які палили стерню, вигоріли понад 8000 гектарів.

Нагадаємо, 7 вересня дві пожежі на площі понад 1000 гектарів гасили в регіоні Галісія, на північному заході Іспанії. Водночас сусідні райони на півночі наводять лад на вулицях після повеней, спричинених потужними зливами.

Як відомо, цього літа від масштабних пожеж потерпали всі середземноморські країни, особливо Греція і Туреччина.

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